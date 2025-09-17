Presentazione della stagione teatrale 2025-26 a Cascina
Serata spettacolo a La Città del Teatro per la presentazione della nuova stagione teatrale 2025-26La Città del Teatro di Cascina alza il sipario sulla nuova stagione teatrale 20252026 e lo fa con una presentazione che avverrà sabato 20 settembre alle ore 21:00 in sala Margherita Hack. Non la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: presentazione - stagione
Palinsesto Rai: ecco la presentazione della stagione 2025/2026
Oggi la presentazione relativa alla nuova stagione, ma il tesseramento aprirà nei prossimi giorni. Campagna abbonamenti: prezzi e novità
Il reality slitterà da settembre a ottobre e, per questa stagione, ci saranno un'edizione NIP e una Gold/VIP. L'8 luglio la presentazione dei palinsesti Mediaset
Mauro Caliste - Presidente Municipio V. . Oggi ho partecipato con grande piacere alla presentazione della stagione 2025/2026 dello Spazio Diamante, che si conferma un punto di riferimento per Roma Est grazie a una programmazione ricca e attenta ai giova - facebook.com Vai su Facebook
Alla presentazione della stagione del Teatro Dehon di Bologna per il mio spettacolo "Dove tutto può accadere" che faró lì il 18 ottobre...quello su Paul Dirac e i Beatles della fisica quantistica. A volte basta un vestito anni ’60 per viaggiare nel tempo https://link - X Vai su X
Presentazione della stagione teatrale 2025-26 a Cascina; Stagione teatrale 2025-2026: domani la presentazione al Giuseppetti; Teatro Toselli: presentata la stagione 2025/2026 tra grandi interpreti, impegno civile e teatro accessibile.
Stagione Teatrale Teatro Acacia: spettacoli 2025/2026 - Scopri il programma completo della stagione 2025/2026 del Teatro Acacia di Napoli: prosa, cabaret, musica, spettacoli per scuole e altro. Segnala eroicafenice.com
Il teatro comunale di fondi “nino canale” apre con “i tre moschettieri” il 25 ottobre, stagione teatrale 2025/2026 - Il teatro comunale di Fondi inaugura il 25 ottobre 2025 con “I Tre Moschettieri – Opera pop” e presenta una stagione ricca di grandi nomi, spettacoli vari e iniziative culturali per giovani. Riporta gaeta.it