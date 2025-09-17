Dopo il successo del primo libro "Due Destini", lo scrittore bolognese Marco Tarozzi NZ presenterà il suo nuovo romanzo " Maledetti Giovani - Bologna è ancora una regola " prodotto dalla casa editrice Giraldi Editore. Una storia noir pronta ad appassionare i lettori che sarà presto disponibile in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: presentazione - libro

Presentazione del libro 'La danza del falco' con l'autrice Simona Fruzzetti a Marina di Pisa

"Manufatti minori del territorio rurale livornese", martedì 12 agosto presentazione del libro di Roberto Branchetti al Museo di Storia Naturale

Presentazione del libro 'Sirene di Sicilia e del Mediterraneo'

Presentazione libro in Biblioteca. Sabato 27 settembre ore 16.00 ti aspetta un nuovo appuntamento letterario: la presentazione di “Delitti di lago” (Morellini Editore, 2025). Un’antologia di 20 racconti gialli ambientati tra i panorami mozzafiato dei laghi italia - facebook.com Vai su Facebook

Presentazione del libro Maledetti giovani - bologna è ancora una regola; Sigaro Toscano, secondo Maledetto Toscano il nuovo consumatore è giovane e sperimentatore; Sanremo, il testo della canzone di Achille Lauro: Incoscienti giovani.

Roma, presentazione del libro "La voce di Iside" a Villa Maraini: con i giovani missione solidarietà - Perché, per presentare il suo ultimo libro "La voce di Iside", la conduttrice e attivista Claudia Conte ... Riporta ilmessaggero.it

Il gran secolo del calcio marinese: "Un libro di ricordi per i giovani" - Dal 1925 il calcio è giovane" di Lauro Vaglini, pubblicato da GEO ... Si legge su lanazione.it