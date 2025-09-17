Presentazione del libro Lezioni di anarchia

Progetto editoriale nato a Perugia con la cura di Emergenze Publishing, dal 2017 racconta un pensiero, quello anarchico, declinandolo nei temi del quotidiano e nelle voci di coloro che, invitati a discuterne, hanno condiviso innanzitutto i propri dubbi piuttosto che verità. Lavoro, educazione e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

