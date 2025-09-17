Presentato a Palazzo San Giorgio il Trofeo Sant’Ambrogio 2025
Il 18 e 19 settembre il PalaCalafiore di Pentimele ospiterà le squadre partecipanti alla 49esima edizione del Trofeo Sant’Ambrogio, uno dei tornei di pallacanestro più longevi d’Italia. La presentazione dell’evento si è svolta nel salone dei Lampadari "Italo Falcomatà" di Palazzo San Giorgio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Palazzo San Giorgio cade a pezzi: crolla parte del tetto, paura tra i dipendenti comunali - Momenti di forte apprensione si sono vissuti nella mattinata di mercoledì all’interno di Palazzo San Giorgio, sede storica del Comune di Reggio Calabria. reggiotv.it scrive
Presentata la prima edizione della “Reggio King’s cup” - È stata presentata nella sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di palazzo San Giorgio, la prima edizione del torneo giovanile di Calcio a 7, per giovani dai 17 ai 20 anni, che si svolgerà nei giorni 8, ... Come scrive cn24tv.it