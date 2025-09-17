Presentato a Palazzo San Giorgio il Trofeo Sant’Ambrogio 2025

Reggiotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 e 19 settembre il PalaCalafiore di Pentimele ospiterà le squadre partecipanti alla 49esima edizione del Trofeo SantAmbrogio, uno dei tornei di pallacanestro più longevi d’Italia. La presentazione dell’evento si è svolta nel salone dei Lampadari "Italo Falcomatà" di Palazzo San Giorgio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presentato - palazzo

8×1000 alla Chiesa Cattolica: presentato il libro “Tesori di Casa” al Palazzo Arcivescovile di Salerno

Donne e potere: il fumetto su Costanza d'Altavilla presentato a Palazzo Reale

Veneto: presentato a palazzo Ferro Fini “Progetto innocenti”

Presentato a Palazzo San Giorgio il Trofeo Sant’Ambrogio 2025; È tutto pronto per il “Reggio Live Fest” 2025: presentato il programma presso Palazzo San Giorgio; È tutto pronto per il Reggio Live Fest 2025: presentato il programma presso Palazzo San Giorgio - Calabria Reportage.

presentato palazzo san giorgioPalazzo San Giorgio cade a pezzi: crolla parte del tetto, paura tra i dipendenti comunali - Momenti di forte apprensione si sono vissuti nella mattinata di mercoledì all’interno di Palazzo San Giorgio, sede storica del Comune di Reggio Calabria. reggiotv.it scrive

presentato palazzo san giorgioPresentata la prima edizione della “Reggio King’s cup” - È stata presentata nella sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di palazzo San Giorgio, la prima edizione del torneo giovanile di Calcio a 7, per giovani dai 17 ai 20 anni, che si svolgerà nei giorni 8, ... Come scrive cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Presentato Palazzo San Giorgio