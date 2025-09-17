Presentata la Stagione 2025 26 del Teatro Serra di Napoli

Presentata “Fuoriclassici” Stagione 202526 del Teatro Serra di Napoli. Un cartellone fuori dagli schemi di nuova drammaturgia e classici rivisitati.  Grandi novità al Teatro Serra di Napoli che inaugura la decima stagione di attività con nuovi spazi ed un rinnovato ventaglio di proposte laboratoriali e culturali nel solco di un percorso intrapreso nel 2016 di creazione di un centro . 🔗 Leggi su 2anews.it

