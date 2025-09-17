Presentata la seconda edizione di Italian Political Awards il premio che valorizza l’attività dei parlamentari

Ilgiornaleditalia.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette le categorie: Difesa, Esteri, Ambiente ed energia, Innovazione digitale, Infrastrutture e trasporti, Cultura e Sanità. La premiazione martedì 7 ottobre alla LUISS Si è svolta a Roma, presso la Sala Conferenze Stampa della Camera dei Deputati, la presentazione della seconda edizione del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

presentata160la seconda edizione di italian political awards il premio che valorizza l8217attivit224 dei parlamentari

© Ilgiornaleditalia.it - Presentata la seconda edizione di Italian Political Awards, il premio che valorizza l’attività dei parlamentari

In questa notizia si parla di: presentata - seconda

Milan, presentata la seconda maglia 2025-26: torna il Diavoletto in un omaggio agli anni ‘80

Immobile si ferma sul finale. Presentata la seconda divisa: ma quella dell’ex Lazio non si può acquistare. Ansia Ciro: interrompe l’allenamento. E intanto aspetta ancora il numero 17

Presentata la seconda edizione dell’Agro Festival: oltre 40 appuntamenti tra musica, cinema e cultura

Presentata la seconda edizione di "Vinitaly and the city-Calabria in wine" - Calabria in wine", manifestazione organizzata in collaborazione con Veronafiere, in programma dal 18 al 20 luglio nel Parco Archeologico di ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Presentata160la Seconda Edizione Italian