Presentata la seconda edizione di Italian Political Awards il premio che valorizza l’attività dei parlamentari
Sette le categorie: Difesa, Esteri, Ambiente ed energia, Innovazione digitale, Infrastrutture e trasporti, Cultura e Sanità. La premiazione martedì 7 ottobre alla LUISS Si è svolta a Roma, presso la Sala Conferenze Stampa della Camera dei Deputati, la presentazione della seconda edizione del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: presentata - seconda
Milan, presentata la seconda maglia 2025-26: torna il Diavoletto in un omaggio agli anni ‘80
Immobile si ferma sul finale. Presentata la seconda divisa: ma quella dell’ex Lazio non si può acquistare. Ansia Ciro: interrompe l’allenamento. E intanto aspetta ancora il numero 17
Presentata la seconda edizione dell’Agro Festival: oltre 40 appuntamenti tra musica, cinema e cultura
Ieri pomeriggio, nella Sala consiliare del Comune di Vitulazio, insieme al Sindaco Antonio Scialdone e all’Assessore alla Cultura Francesco Di Gaetano, è stata presentata la seconda edizione di LIBER – Agorà della Cultura, la rassegna letteraria promossa - facebook.com Vai su Facebook
Atletico Ascoli, presentata la seconda maglia ufficiale nera per la stagione 2025/2026 https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9B980E-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,0287BDD4-914C-11F0-81E6-18B3A19AA718/ - X Vai su X
Presentata la seconda edizione di "Vinitaly and the city-Calabria in wine" - Calabria in wine", manifestazione organizzata in collaborazione con Veronafiere, in programma dal 18 al 20 luglio nel Parco Archeologico di ... Scrive ansa.it