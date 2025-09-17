Sette le categorie: Difesa, Esteri, Ambiente ed energia, Innovazione digitale, Infrastrutture e trasporti, Cultura e Sanità. La premiazione martedì 7 ottobre alla LUISS Si è svolta a Roma, presso la Sala Conferenze Stampa della Camera dei Deputati, la presentazione della seconda edizione del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Presentata la seconda edizione di Italian Political Awards, il premio che valorizza l’attività dei parlamentari