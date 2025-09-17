Premio Leonardo presentata a Salerno la IX edizione | da Licia Colò a Biagio Crescenzo ecco i vincitori

Si è svolta questa mattina presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno la conferenza stampa di presentazione della IX edizione del Premio Leonardo, in programma venerdì 26 settembre alle 18,30 presso il Teatro Auditorium del Centro Sociale di Salerno (ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti). Il riconoscimento, nato per valorizzare personalità che si distinguono nella ricerca scientifica, nella divulgazione e nella comunicazione, tornerà a riunire nella città di Salerno alcune delle voci più autorevoli e appassionanti del panorama nazionale. A introdurre l’incontro con la stampa è stata Paola De Roberto, assessore alle politiche sociali e giovanili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it