Premio Leonardo presentata a Salerno la IX edizione | da Licia Colò a Biagio Crescenzo ecco i vincitori
Si è svolta questa mattina presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno la conferenza stampa di presentazione della IX edizione del Premio Leonardo, in programma venerdì 26 settembre alle 18,30 presso il Teatro Auditorium del Centro Sociale di Salerno (ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti). Il riconoscimento, nato per valorizzare personalità che si distinguono nella ricerca scientifica, nella divulgazione e nella comunicazione, tornerà a riunire nella città di Salerno alcune delle voci più autorevoli e appassionanti del panorama nazionale. A introdurre l’incontro con la stampa è stata Paola De Roberto, assessore alle politiche sociali e giovanili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: premio - leonardo
Teresa Ciabatti, Anna Mallamo e Leonardo San Pietro vincono il Premio Mondello
Premio Leonardo 2025, appuntamento a settembre al Centro Sociale di Salerno
Salerno, Premio Leonardo 2025: scienze, impegno e visione
Monza, che emozione! Congratulazioni a Leonardo Fornaroli, che ieri ha vinto il Gran Premio di F2. È stato un onore premiarlo e condividere con lui non solo un grande traguardo personale, ma anche un messaggio di fiducia verso le nuove generazioni e il lo - facebook.com Vai su Facebook
Premio Leonardo, presentata a Salerno la IX edizione: da Licia Colò a Biagio Crescenzo, ecco i vincitori; Salerno, annunciati i vincitori della nona edizione del Premio Leonardo; Presentata XXII edizione del Positano Teatro Festival.
Salerno, Premio Leonardo: presentata la IX edizione tra divulgazione e inclusione - Si è svolta questa mattina presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno la conferenza stampa di presentazione della IX ... sciscianonotizie.it scrive
Premio Leonardo il 26 settembre al Centro Sociale di Salerno - Torna a Salerno il Premio Leonardo, il prestigioso riconoscimento che mette al centro la scienza, la conoscenza e la responsabilità verso il futuro. Secondo ansa.it