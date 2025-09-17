Premio di poesia Valtidoncello vince Gianfranco Marinoni di Alta Val Tidone
Noi del Premio Valtidoncello siamo come Diogene di Sinope che in pieno giorno con la lanterna accesa in mano cercava qualcosa. Il filosofo greco nell’agorà di Atene cercava l’uomo, noi sul monte di Pecorara cerchiamo la poesia. Cerchiamo cosa c’è dentro le parole.Ho sempre detto che il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Gianfranco Marinoni vince il Primo Premio al Concorso di Poesia Valtidoncello 2025!!! Bravo a lui e a tutti i partecipanti. Grazie al Presidente di Giura Umberto Fava e a tutti i giurati e all'organizzazione della Pro Loco di Pecorara e l'immancabile supporto della - facebook.com Vai su Facebook
