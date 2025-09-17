Premio alla carriera a Jafar Panahi alla Festa del Cinema di Roma 2025
Jafar Panahi riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma 2025. In occasione della prossima edizione della Festa del Cinema di Roma, prevista dal 15 al 26 ottobre 2025, sarà consegnato un prestigioso riconoscimento a uno dei più influenti registi contemporanei. La cerimonia vedrà l’attribuzione del Premio alla Carriera a Jafar Panahi, figura di spicco nel panorama cinematografico internazionale. Annuncio ufficiale e motivazioni. L’ evento è stato annunciato dal Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica, Paola Malanga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
