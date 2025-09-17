Preghiera della sera 17 Settembre 2025 | Donami un sereno riposo
“Donami un sereno riposo”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Questa sera, in Piazza Flavio Gioia, la preghiera presieduta dall'Arcivescovo Mons. Andrea Bellandi, in occasione dell’omaggio floreale a San Matteo, Patrono della Città di Salerno. In rappresentanza della Provincia, il Consigliere Francesco Morra. - facebook.com Vai su Facebook
La Porziuncola in festa: un Cuore che sale al cielo con Maria Assunta; In preghiera per Papa Francesco; Morte Papa Francesco – veglia di preghiera in Cattedrale il 21 aprile alle ore 21.
Novena a Padre Pio da Pietrelcina: 17 settembre, preghiera del quarto giorno - Ci affidiamo con questa novena alla potente intercessione di Padre Pio per chiedere la grazia che ci sta a cuore: preghiera del 17 settembre. Da lalucedimaria.it
Papa Leone XIV: “Fermiamoci per accogliere il silenzio”/ “Invito alla preghiera per un’alba di pace a Gaza” - Papa Leone XIV, udienza generale di mercoledì 17 settembre, la riflessione sul riposo e il silenzio contro la frenesia quotidiana e l'appello per la pace a Gaza ... Scrive ilsussidiario.net