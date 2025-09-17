Precipita sulle Tre Cime di Lavaredo morto 64enne membro del Soccorso alpino

(Adnkronos) – Un 64enne originario di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, è morto questa mattina sulle Tre Cime di Lavaredo, vicino Auronzo di Cadore. La vittima si chiamava Franco Gaspari ed era entrato nel 1985 nella squadra del soccorso alpino, ed è stato fra i primi tecnici di elisoccorso del Suem, il servizio di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it