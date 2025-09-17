Precipita nel vuoto nella notte | salvata dopo ore di ricerche nel buio
Terni, 17 settembre 2025 – Momenti di paura la notte scorsa a Terni, lungo la strada che conduce al paese di Marmore, all’altezza dell’edicola di Santa Barbara. Poco dopo la mezzanotte i carabinieri hanno dato l’allarme per la presenza di una donna di poco più di 30 anni, precipitata in un dirupo. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente difficili a causa del buio e della fitta vegetazione. La donna era finita a circa 40 metri dal ciglio della strada: per individuarla i vigili del fuoco e il soccorso alpino e speleologico umbro (Sasu) hanno dovuto anche procedere al taglio di alcuni arbusti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
