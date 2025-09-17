Precipita nel dirupo per circa quaranta metri notte da incubo per una donna di Terni

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte scorsa, quando i carabinieri hanno segnalato al comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni che una donna era precipitata in un dirupo lungo la strada che conduce alla frazione di Marmore, all’altezza dell’edicola di Santa Barbara.Sul posto gli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it