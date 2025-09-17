Pratola Serra falso in atto pubblico e abuso d' ufficio | archiviazione per gli ex amministratori

A Pratola Serra, in provincia di Avellino, si chiude senza processo il procedimento avviato a seguito di un esposto della Commissione straordinaria nel dicembre 2021. L’indagine aveva preso in esame l’operato di ex amministratori e dirigenti comunali, ipotizzando reati di falso in atto pubblico e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Affidamenti e bilanci nel mirino: il Gip archivia le accuse agli ex amministratori - Non ci sarà nessun processo per le ipotizzate contestazioni di falso in atto pubblico nei confronti di ex amministratori e dirigenti del Comune di Pratola Serra, nel procedimento nato d ... Segnala irpinianews.it

