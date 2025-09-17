Prato dice addio a Piero Zucchi Aveva 82 anni

Prato, 17 settembre 2025 – Profondo cordoglio a Prato per la morte di Piero Zucchi. L’imprenditore tessile aveva 82 anni. Zucchi, uno dei pratesi che amava profondamente la sua città e le sue tradizioni, ovviamente legatissimo al Buzzi e alla Rivista per la quale era stato autore. Amava molto la musica e il teatro ed era legato al Politeama.  Molto attivo nella vita di club, dagli indimenticabili tempi dei Misoduli, tanti i messaggi di condoglianze che arrivano dall’ambiente Lions. Zucchi, inseparabile dalla moglie Ghitte, lascia anche la figlia Teresa e tre nipoti. La salma di Zucchi è esposta alla Misericordia; il funerale giovedì 18 settembre alle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

