N on è un pantalone, non è una gonna. È entrambe le cose e forse proprio per questo continua a esercitare il suo fascino. La gonna pantalone torna al centro della scena nell’Autunno-Inverno 202526 di Giorgio Armani: un look che parla di praticità mascherata da eleganza, con la consueta maestria del Maestro, capace di farne ancora una volta un simbolo del suo lessico estetico. Gonna e stivali, 5 abbinamenti perfetti a cui ispirarsi X Un capo ibrido, però, rivela la propria doppia personalità proprio nella fase dello styling: come abbinare la gonna pantalone senza commettere errori? È il Re del minimalismo milanese a svelarlo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pratica ma chic: la gonna pantalone secondo Armani conquista l’inverno