Praiano la musica di Dadà illumina piazza San Gennaro
Praiano si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento del cartellone “Meraviglie. I sentieri dei sensi”, la rassegna che unisce musica, cultura ed enogastronomia nei borghi della Costiera. Venerdì 20 settembre, alle ore 21 in piazza San Gennaro, protagonista sarà Dadà, al secolo Gaia Eleonora. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
