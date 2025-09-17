Pozzuoli, al via la Scuola di Formazione Teologica diocesana

Si è svolto questa sera, presso l’auditorium del Villaggio del Fanciullo, il primo incontro della Scuola di Formazione Teologica della diocesi di Pozzuoli. All’appuntamento hanno preso parte il vescovo di Pozzuoli don Carlo Villano e il direttore della Scuola Diocesana, Prof. Carmine Matarazzo, che hanno inaugurato ufficialmente il nuovo percorso di studio e approfondimento. Presente . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it