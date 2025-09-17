Poste Italiane | Villa Santa Lucia l’ufficio postale torna operativo in versione Polis con i servizi Inps

Frosinonetoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha riaperto nella sua sede storica l’ufficio postale di Villa Santa Lucia, in Piazza San Rocco.Le opere di ristrutturazione sono state eseguite nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a mantenere la capillarità della presenza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: poste - italiane

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

Poste Italiane assume consulenti finanziari a Livorno, candidature entro il 7 settembre

Poste Italiane informa i cittadini, anche in provincia di Arezzo il passaggio dall’App BancoPosta all’App Poste Italiane

Poste Italiane: Villa Santa Lucia, l’ufficio postale torna operativo in versione “Polis” con i servizi Inps; Poste italiane, annullo speciale per il trofeo La Dolce vita di Santa Marinella; Poste Italiane: uffici di Arce e Villa Santa Lucia con Polis si preparano ad accogliere i servizi della PA.

Poste Italiane: quattro uffici della Città Metropolitana di Sassari nel progetto “SMART BUILDING” - Prosegue, nella Città Metropolitana di Sassari, il progetto “Smart Building” di Poste Italiane, che mira per rendere sempre più efficienti e sostenibili gli uffici postali. Secondo sassarinotizie.com

poste italiane villa santaPoste Italiane rilancia i Depositi Supersmart: rendimenti fino al 2% annuo - Scopri le nuove offerte Depositi Supersmart di Poste Italiane: tassi fino al 2% annuo, flessibilità e sicurezza per i risparmiatori con Libretto Smart. Lo riporta finanza.com

Cerca Video su questo argomento: Poste Italiane Villa Santa