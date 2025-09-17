Poste Italiane | Villa Santa Lucia l’ufficio postale torna operativo in versione Polis con i servizi Inps
Ha riaperto nella sua sede storica l’ufficio postale di Villa Santa Lucia, in Piazza San Rocco.Le opere di ristrutturazione sono state eseguite nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a mantenere la capillarità della presenza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
