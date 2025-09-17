Poste italiane | l’ufficio postale di Bucine nuovamente operativo nella versione polis

Arezzo, 17 settembre 2025 – Poste italiane informa che ha riaperto, secondo la tipologia “Polis” l’ufficio postale di Bucine. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

