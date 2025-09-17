Poste italiane | l’ufficio postale di Bucine nuovamente operativo nella versione polis
Arezzo, 17 settembre 2025 – Poste italiane informa che ha riaperto, secondo la tipologia “Polis” l’ufficio postale di Bucine. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione
Poste Italiane assume consulenti finanziari a Livorno, candidature entro il 7 settembre
Poste Italiane informa i cittadini, anche in provincia di Arezzo il passaggio dall’App BancoPosta all’App Poste Italiane
Rapina alle Poste ’no cash’ L’ufficio non ha soldi | derubato l’impiegato.
Poste Italiane, posizioni aperte per operatori di sportello: domande entro il 21 settembre - Posizioni aperte anche per categorie protette, contratto a tempo determinato e indeterminato presso gli uffici di Poste Italiane in 34 province ... it.blastingnews.com scrive
Poste Italiane assume in provincia di Milano: opportunità per categorie protette - Poste Italiane cerca nuovi operatori di sportello da inserire negli uffici postali della provincia di Milano. Scrive legnanonews.com