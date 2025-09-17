Nell’Ast di Macerata il fabbisogno di medici addetti all’emergenza sanitaria territoriale è stimato in 42 unità per 38 ore settimanali ciascuna, numero derivante dalle Po.tes (Postazione territoriale dell’emergenza sanitaria), individuate dalla Regione. Alla data del primo settembre, però, visto che in precedenza non ci sono stati candidati disposti a ricoprire l’incarico, l’Ast ha chiesto la pubblicazione sul Bur delle Marche dei vuoti esistenti: 13 incarichi per 38 ore settimanali per le Po.tes del Distretto di Macerata, 7 incarichi per 38 ore settimanali per il Distretto di Camerino, 6 incarichi per 38 ore settimanali per Civitanova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Postazioni di emergenza. Mancano 26 medici su 42