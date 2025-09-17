Post Milan-Bologna | Marcenaro fermato Fabbri scende in Serie B

Dopo gli errori in Milan-Bologna l'arbitro Matteo Marcenaro verrà fermato per almeno un turno. Michael Fabbri, che era al VAR, invece, farà il quarto uomo in Serie B. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

L’Aia riconosce l’errore sul rigore non dato al Milan, l’arbitro Marcenaro e il Var Fabbri…; Allegri espulso per proteste si toglie (di nuovo) la giacca. LA RICOSTRUZIONE; Milan-Bologna, Allegri espulso 'senza giacca': cosa è successo.

