Post Milan-Bologna | Marcenaro fermato Fabbri scende in Serie B
Dopo gli errori in Milan-Bologna l'arbitro Matteo Marcenaro verrà fermato per almeno un turno. Michael Fabbri, che era al VAR, invece, farà il quarto uomo in Serie B. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
