post con frasi naziste su instagram blitz della digos a benevento

La Procura della Repubblica di Benevento ha disposto una perquisizione personale, domiciliare e informatica nei confronti di un 36enne residente in città, A. H., indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di odio razziale. Secondo quanto emerge dal decreto firmato dal pubblico ministero Maria Amalia Capitanio, l'uomo, attraverso il proprio profilo Instagram, avrebbe pubblicato un commento sotto un video in cui compariva Adolf Hitler, con frasi inneggianti al regime nazista e contenuti di matrice razziale. " Avanti anni luce. addirittura ci faceva le saponette.

