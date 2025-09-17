Post con frasi naziste su Instagram blitz della Digos a Benevento
Tempo di lettura: 2 minuti La Procura della Repubblica di Benevento ha disposto una perquisizione personale, domiciliare e informatica nei confronti di un 36enne residente in città, A. H., indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di odio razziale. Secondo quanto emerge dal decreto firmato dal pubblico ministero Maria Amalia Capitanio, l’uomo, attraverso il proprio profilo Instagram, avrebbe pubblicato un commento sotto un video in cui compariva Adolf Hitler, con frasi inneggianti al regime nazista e contenuti di matrice razziale. “ Avanti anni luce. addirittura ci faceva le saponette. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: post - frasi
Posts with replies by Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) - X Vai su X
Salva il post per usare le frasi quotidiane in casa in inglese! Qui sotto trovate la pronuncia IPA: Close the door (Chiudi la porta) /klz ð? d/ Turn on the light (Accendi la luce) /tn ?n ð? la?t/ Sit on the chair (Siediti sulla sedia) /s?t ?n ð? t? - facebook.com Vai su Facebook
«Hitler aveva ragione su di voi, ebrei»: chiesta l'archiviazione di una ex professoressa di H-Farm; Nuovo scivolone di Grok, l'AI di Elon Musk. Ha iniziato a lodare Hitler: «Lui saprebbe risolvere il problema dell'odio contro i bianchi»; La prof Hanan Hammoud inneggia a Hitler sui social e viene scoperta da un'alunna: la comunità ebraica dice no all'archiviazione del caso.