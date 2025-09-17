Sei salti per la storia. Mattia Furlani oggi si gioca il podio nella finale del salto in lungo (13.50 italiane). Il reatino sogna di prendere la medaglia iridata all'aperto, l'unica che ancora manca al ragazzo prodigioso della nostra atletica. E pensare che il figlio di Marcello Furlani e Khaty Seck, che lo allena, ancora deve compiere 21 anni (a febbraio). Mattia, sente un po' il peso di questo appuntamento con la storia? È uno che pensa a queste cose? «Ci penso, ci penso, però comunque non è un peso, anzi è una motivazione, una determinazione. Perché vedete, dopo tutto il lavoro di questi mesi, uno vive per questi momenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Posso fare la storia ma non ho paura"