Una serie di segnalazioni inattese ha scosso la fiducia di molti automobilisti: diversi proprietari di Tesla Model Y hanno scoperto di non poter aprire le portiere del veicolo proprio nei momenti in cui ne avevano più bisogno. L’episodio, riferito da poche ma eloquenti denunce, ha spinto l’agenzia federale dei trasporti statunitense ad avviare un’indagine dedicata. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Portiere in tilt, la Nhtsa indaga sulle Tesla Model Y