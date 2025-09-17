Portiere bloccate la Nhtsa indaga su 174 mila Tesla Model Y
L'affidabilità di un semplice gesto quotidiano, aprire la portiera, finisce sotto i riflettori dopo l'annuncio di una nuova indagine federale sulle auto Tesla. L'inchiesta mette in discussione la sicurezza di maniglie elettroniche che, a detta di molti proprietari, possono bloccarsi e trasformare l'abitacolo in una prigione, soprattutto in situazioni di emergenza. Un'indagine che scuote il .
Problemi alle portiere dei Tesla Model Y: la NHTSA apre un'indagine - La nhtsa indaga su un difetto delle maniglie posteriori dei Tesla model y che blocca l'apertura delle porte a causa di serrature elettroniche con batteria insufficiente, creando rischi per i passegger ...