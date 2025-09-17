Porti turistici la Regione approva il piano | svolta per Montalto e Tarquinia

La Regione Lazio dà il via libera al Piano dei porti di interesse economico regionale, un progetto atteso da anni che punta a ridisegnare la portualità turistica del litorale. Tra le sette nuove strutture previste, due interessano direttamente la provincia di Viterbo: a Montalto di Castro e a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Verso i nuovi porti turistici di Tarquinia e Montalto: "Approvazione della Regione ormai prossima"

Verso i nuovi porti turistici di Tarquinia e Montalto: "Prossima l'approvazione della Regione"

Regione, la commissione Territorio approva il finanziamento di 137 mila euro per i porti riminesi; Varati i porti di Montalto e Tarquinia, la regione approva il piano; Porto di Cesenatico, dalla Regione quasi 34mila euro per le spese correnti.

porti turistici regione approvaSABATINI (FdI): “Approvato il nuovo piano regionale dei porti con Montalto di Castro e Tarquinia” - “Dal Consiglio regionale via libera al Piano dei porti di interesse economico regionale, strumento di pianificazione essenziale a favorire lo sviluppo delle nostre coste. online-news.it scrive

porti turistici regione approvaPorto di Cesenatico, dalla Regione quasi 34mila euro per le spese correnti - 000 euro per l’illuminazione, la pulizia e la segnaletica dei porti regionali dal ferrarese al riminese. Secondo corrierecesenate.it

