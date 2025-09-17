Porti campani i sindacati | Basta commissariamento serve subito un presidente

NAPOLI 17 SETTEMBRE 2025 – Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti Campania lanciano un appello urgente per la fine del commissariamento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, che gestisce i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. «Le fasi commissariali prolungate – spiegano i segretari Angelo Lustro, Massimo Aversa e Antonio Aiello – lasciano le infrastrutture portuali in balìa dell’improvvisazione, compromettendo investimenti e capacità attrattiva degli scali campani, con gravi ripercussioni anche sul rispetto dei tempi per i progetti finanziati dal PNRR». Secondo i sindacati, la mancata nomina del presidente e il ritardo nella designazione degli organismi di vigilanza stanno rallentando processi strategici in un momento cruciale per lo sviluppo dei porti. 🔗 Leggi su Primacampania.it

