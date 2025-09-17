Porta Ovest lavori fermi da quattro mesi | fondi a rischio
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la festa c’è il buio in fondo al tunnel. I lavori di Porta Ovest sono fermi da 4 mesi. Era il primo marzo 2025: in un clima di festa e di entusiasmo imprese ed istituzioni celebrarono nella seconda canna della galleria l’abbattimento del diaframma e praticamente la fine della parte più imponente dei lavori di scavo per la realizzazione dello snodo strategico in grado di liberare il viadotto Gatto dal traffico commerciale da e per il porto di Salerno. Ma dopo l’ottimismo di quelle ore, il cantiere si è arrestato. Da 4 mesi nel silenzio più totale, il Consorzio stabile Arechi ha fermato operai, dislocandoli su altre attività, e mezzi per la mancata erogazione di una variante economica del valore poco più di 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
