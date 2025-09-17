Purtroppo, le date coincidono. Domenica 21 settembre si terranno i funerali di Charlie Kirk allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, un evento show a cui parteciperanno anche Donald Trump e JD Vance. Lo stesso giorno andrà in scena il raduno leghista di Pontida, con l’immancabile intervento finale del leader Matteo Salvini. La tentazione di prendere un aereo e volare ai funerali dell’attivista MAGA era forte. Nello staff di Salvini qualcuno ha accarezzato l’idea, finendo per scartarla per impedimenti logistici: anche calcolando il fuso orario, volare fino a Phoenix da Malpensa con almeno uno scalo comporta minimo una quindicina di ore di volo, se va bene. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Pontida nel nome di Kirk: così Salvini cerca di far dimenticare i guai della Lega