Il ministro dell’Interno sostiene di aver rafforzato gli strumenti per prevenire l’infiltrazione degli interessi mafiosi nella costruzione del Ponte sullo Stretto. Ma il procuratore nazionale antimafia non è d’accordo: servono più risorse per monitare un’opera di questo valore. È un serrato botta e risposta quello andato in onda tra Matteo Piantedosi e Giovanni Mellillo all’università di Messina. Il titolare del Viminale e il capo della procura di via Giulia hanno dibattuto durante un convegno sul crimine transnazionale, organizzato nella città siciliana dall’europarlamentare M5s Giuseppe Antoci, dal procuratore peloritano Antonio D’Amato e dalla rettrice dell’ateneo Giovanna Spatari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ponte sullo Stretto, Piantedosi: “Prevenzione antimafia rafforzata”. Ma Melillo: “Servono più risorse”