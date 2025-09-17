Ponte sullo Stretto continua la raccolta firme contro l' opera lanciata dal comitato Capo Peloro
Prosegue la raccolta firme contro il progetto del Ponte sullo Stretto, lanciata dal comitato No Ponte Capo Peloro insieme al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle, Avs e Cgil. Giovedì 18 settembre, dalle 17 alle 19.30, sarà possibile aderire all'iniziativa. Il progetto, secondo i promotori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: ponte - stretto
Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?
La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”
Ponte sullo Stretto, Salvini: "Via libera del Cipess al progetto definitivo entro luglio"
Ponte sullo Stretto, perché servono 25 deumidificatori e ammortizzatori da 560 tonnellate | Dossier - X Vai su X
Isola Terra Nostra. . ISOLA TERRA NOSTRA PONTE SULLO STRETTO,COME E' FATTO IL PONTE SOSPESO PIÙ LUNGO DEL MONDO uno dei progetti esecutivi I Isola Terra Nostra #isolacaporizzuto #mettereinevidenza - facebook.com Vai su Facebook
Ponte sullo Stretto, continua la raccolta firme contro l'opera lanciata dal comitato Capo Peloro; Ponte, prosegue la raccolta firme per la diffida formale al sindaco Basile; Sentenza shock su Ponte sullo Stretto: 340mila euro di spese per i ricorrenti.
Ponte sullo Stretto, continua la raccolta firme “Diffida” al Sindaco Basile - Continua la raccolta firme, promossa dal comitato Noponte Capo Peloro di Messina, PD, Movimento 5stelle, AVS e CGIL, per sollecitare ... Si legge su 98zero.com
E “Patto per il nord” si schiera contro il ponte sullo stretto - Il movimento politico “Patto per il nord” ha organizzato ieri una raccolta firme contro la costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it