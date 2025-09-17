Ponte sullo Stretto Ciucci | Pronti alle prime opere compensative a Villa sarà completato il lungomare
È atteso presumibilmente per la metà di ottobre l'esito del controllo della Corte dei Conti sulla delibera Cipess che ha approvato in via definitiva il Ponte sullo Stretto. Subito dopo partirà il cronoprogramma di circa un anno, nel quale gradualmente il progetto diventerà esecutivo e vedremo i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Ponte sullo Stretto, Ciucci a Reggio: ‘Abbiamo un debito con Villa, pronti a completare il lungomare’ - L'AD della Stretto di Messina annuncia un accordo con la sindaca Caminiti per le opere compensative, tra cui il lungomare e il depuratore. Riporta citynow.it
Ponte sullo Stretto, Ciucci: “I primi lavori saranno a maggio 2026” - “I primi lavori riguarderanno le prime opere compensative, indicate dai Comuni: la viabilità e le opere che permetteranno di minimizzare, ... Secondo msn.com