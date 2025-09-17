Ponte sullo Stretto Ciucci | Pronti alle prime opere compensative a Villa sarà completato il lungomare

È atteso presumibilmente per la metà di ottobre l'esito del controllo della Corte dei Conti sulla delibera Cipess che ha approvato in via definitiva il Ponte sullo Stretto. Subito dopo partirà il cronoprogramma di circa un anno, nel quale gradualmente il progetto diventerà esecutivo e vedremo i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it