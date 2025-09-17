Poloniadanni da missile non da drone
1.48 Sarebbe stato un missile polacco e non un drone russo a danneggiare una casa nella regione di Lublino il 10 settembre, quando vennero attivate le difese aeree per contrastare l'incursione di velivoli senza pilota russi in territorio polacco al confine con l'Ucraina. Lo riporta la testata giornalistica locale Rzeczpospolita. Il danno a una casa del villaggio di Wyryki potrebbe es sere stato causato dal malfunzionamento di un missile aria-aria avanzato a medio raggio Aim 120 lanciato da un caccia polacco F16, afferma il giornale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
