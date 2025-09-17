Polonia il ministro degli Esteri Sikorski | Putin sogna l' ex Urss ma è fuori dalla realtà

«Putin sogna» di tornare ai confini dell’ex Unione Sovietica «ma da oltre 11 anni combatte in Donbass e non è riuscito a prenderlo interamente, figuriamoci il resto. Tutti credevamo che le forze armate russe fossero le seconde al mondo. Non lo sono. Anzi, il primo corpo d’invasione nel 2022 è già stato distrutto. I sogni imperiali non corrispondono alla realtà». Lo afferma, in una intervista. 🔗 Leggi su Feedpress.me

