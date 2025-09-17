« Putin sogna » di tornare ai confini dell’ex Unione Sovietica «ma da oltre 11 anni combatte in Donbass e non è riuscito a prenderlo interamente, figuriamoci il resto. Tutti credevamo che le forze armate russe fossero le seconde al mondo. Non lo sono. Anzi, il primo corpo d’invasione nel 2022 è già stato distrutto. I sogni imperiali non corrispondono alla realt à». Lo afferma, in una intervista. 🔗 Leggi su Feedpress.me

In questa notizia si parla di: polonia - ministro

L’ex ministro di Zelensky scappa in Polonia: «Mi hanno vietato di espatriare»

Ucraina, l’ex ministro Kuleba fugge in Polonia: “Scappato come un ladro nella notte”

Cina: ministro Esteri visitera’ Austria, Slovenia, Polonia

"Ho parlato oggi con il Ministro degli Esteri polacco @sikorskiradek. Ha espresso la sua preoccupazione per i recenti sviluppi relativi alla sicurezza della Polonia. Ho sottolineato che l'India è favorevole a una rapida fine delle ostilità e a una soluzione duratura - X Vai su X

Mentre Putin mandava i suoi droni a esplodere in Polonia e la nostra aviazione li abbatteva, il vicepremier italiano Salvini lodava il dittatore russo. Altro che patrioti… Il mio intervento sull'informativa del ministro degli Esteri Tajani. - facebook.com Vai su Facebook

Il ministro polacco Sikorski: «Putin sogna l'ex Urss ma è fuori dalla realtà. I droni erano un test: abbiamo i rottami e possiamo renderli a Mosca, se credono»; Varsavia, colloquio tra Wang Yi e il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski; Il ministro polacco Sikorski: «Putin sogna l'Urss, è fuori dalla realtà. I droni sul nostro territorio erano un suo test: l’Europa deve riarmarsi».

Polonia, il ministro degli Esteri Sikorski: "Putin sogna l'ex Urss ma è fuori dalla realtà" - «Putin sogna» di tornare ai confini dell’ex Unione Sovietica «ma da oltre 11 anni combatte in Donbass e non è riuscito a prenderlo interamente, figuriamoci il resto. Come scrive msn.com

Il ministro polacco Sikorski: «Putin sogna l’ex Urss ma è fuori dalla realtà. I droni erano un test: abbiamo i rottami e possiamo renderli a Mosca, se credono» - L'intervista: «Oggi l’esercito meglio preparato è quello ucraino, che conta 110 brigate addestrate. Segnala msn.com