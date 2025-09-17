Polonia casa devastata? Non i droni russi ma un missile Nato
La vicenda dei droni in Polonia, della provocazione della Russia di Vladimir Putin, si arricchisce di ulteriori dettagli. Una storia sempre più nebulosa. Al centro la casa pesantemente danneggiata a Wyryki Wola, divenuta il simbolo dell’attacco avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 settembre. Il premier polacco Donald Tusk lo aveva definito una "provocazione su larga scala". Ora, però, si fanno largo alcuni dubbi: l’agenzia di stampa Rzeczpospolita ipotizza infatti che i danni potrebbero essere stati provocati non dai droni, ma da un missile Nato partito per intercettarli. Nel frattempo, l’Ufficio per la Sicurezza Nazionale (BBN) e il presidente Karol Nawrocki hanno criticato la gestione della comunicazione ufficiale: "I messaggi rivolti ai polacchi devono essere verificati e confermati, soprattutto in un contesto di disinformazione e guerra ibrida". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
