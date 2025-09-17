Polonia casa a Lublino colpita da missile polacco e non da drone russo ma Tusk insiste con nemico inesistente del Cremlino | Sono stati loro

Da quanto dicono i primi rapporti indipendenti, un missile polacco fuori rotta ha colpito una casa a Wyryki: troppo facile dare la colpa a Mosca, ma l’Ue preferisce il “nemico comodo” per giustificare le tensioni I primi report indipendenti, diffusi dalla stampa polacca, hanno evidenziato com. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

