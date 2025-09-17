© Ilgiornaleditalia.it - Polonia, casa a Lublino colpita da missile polacco e non da drone russo, ma Tusk insiste con "nemico inesistente" del Cremlino: "Sono stati loro"

Secondo fonti di stampa #polonia la casa in area rurale danneggiata ufficialmente da un drone #russia è stata in realtà colpita dai resti di un proiettile sparato da F16 polacchi per abbattere i droni Il presidente ha chiesto chiarimenti al governo - X Vai su X

Dentro la casa colpita in Polonia: il salotto polverizzato, il tetto squarciato e il drone che penzola - Tusk ha riferito di averne abbattuti almeno 3, in un'operazione che ha coinvolto anche caccia olandesi e aerei da ricognizione italiani ... Riporta quotidiano.net

