Polonara | Sconfiggerò la leucemia donate il midollo

Bolognatoday.it | 17 set 2025

Ore di attesa per l'ex cestista della Virtus, Achille Polonara. Dal letto del reparto di Ematologia del Sant'Orsola di Bologna, il campione di basket della lancia un messaggio di speranza e un appello di solidarietà. Dopo le prime cure ricevute a Valencia, il giocatore è ora ricoverato in vista.

Polonara e la sfida della vita | Sconfiggerò la leucemia A tutti dico | donate il midollo.

Polonara: "Sconfiggerò la leucemia, donate il midollo" - In ospedale la visita del capitano del Bologna De Silvestri

La battaglia di Achille Polonara contro la leucemia: "Le terapie fanno effetto, poi il trapianto. Donate il midollo" - L'appello dal Sant'Orsola di Bologna del giocatore di basket: "Mezza giornata della vostra vita può aiutare tante persone a vivere e ..."

