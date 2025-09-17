Polonara e la sfida della vita | Sconfiggerò la leucemia A tutti dico | donate il midollo
Bologna, 17 settembre 2025 – Sta per arrivare la partita più dura e difficile per Achille Polonara, quella che dà la speranza di battere la leucemia mieloide che lo ha colpito a giugno. Ricoverato da ieri all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, il campione di basket – a giugno ha vinto il primo scudetto in Italia con la maglia della Virtus Bologna – si appresta al trapianto del midollo osseo. Donatrice una ragazza americana compatibile al 90 per cento. Da domani il percorso inizierà con un ciclo di 5-6 giorni di chemioterapia, poi il trapianto. Achille non ha perso fiducia e voglia di lottare ed è pronto a vincere anche questa sfida, dando l’esempio a tanti che vivono in un momento difficile come il suo e lanciando un appello a favore dell’Admo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il cestista della Dinamo Sassari affronterà il trapianto tra il 23 e il 24 settembre dopo la leucemia mieloide. La famiglia e lo sport lo sostengono nella sfida più difficile - facebook.com Vai su Facebook
