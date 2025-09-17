Polo innovativo da 15 milioni tra aule e laboratori
Nuovo Polo didattico Sant’Agostino inaugurato dall’Università di Camerino alla presenza di tante autorità accademiche, civili, religiose e militari nella giornata di festa di ieri. Un complesso rinnovato che rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento dell’offerta formativa e dei servizi per le studentesse e gli studenti. Intervenuti il rettore Unicam Graziano Leoni, la prorettrice alla didattica Giulia Bonacucina, il direttore della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute Gianni Sagratini, il governatore del distretto 2090 del Rotary international Roberto Calai ed il Sindaco di Camerino Roberto Lucarelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: polo - innovativo
