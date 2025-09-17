Polizza vita di un familiare deceduto Gli eredi possono conoscere i nomi dei beneficiari?

Nel 2024 le compagnie vita hanno raccolto in Italia oltre 110 miliardi di premi, con una crescita del +19,5% rispetto all’anno precedente. Un fiume di denaro che, alla morte dell’assicurato, si muove fuori dall’eredità e segue regole sue, spesso poco note agli eredi. Ed è qui che nasce il paradosso: il familiare scompare, la polizza c’è, ma i nomi dei beneficiari restano celati dietro il silenzio delle compagnie. La polizza vita entra nell’eredità?. La polizza vita è un contratto a favore di terzo e non entra nell’eredità, ai sensi dell’ art. 1920 c.c. In sostanza, chi stipula la polizza (il contraente) destina la prestazione a un’altra persona, il beneficiario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

