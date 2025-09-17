Polizia locale dalla Regione 126mila euro per sette comuni pontini Quali sono

Altri 82 comuni del Lazio beneficeranno di 1,5 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per il rinnovo del parco auto e moto della polizia locale, e di questi solo sette sono nella provincia di Latina.“Oggi si aggiunge un nuovo tassello nel processo di rilancio delle polizie locali del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

