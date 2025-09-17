Politico | von der Leyen citata in giudizio per diffamazione

Imolaoggi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La causa è stata presentata presso la Corte UE, che non si è ancora pronunciata sulla sua ammissibilità. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

politico von der leyen citata in giudizio per diffamazione

© Imolaoggi.it - Politico: von der Leyen citata in giudizio per diffamazione

In questa notizia si parla di: politico - leyen

Accordo dazi, Le Pen: “per von der Leyen un fiasco politico, economico e morale”

“Le accuse contro la Russia si sgretolano”: anche “Politico” smonta il caso del GPS di von der Leyen

L'esercizio di equilibrismo politico di von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione

Il mio è un dialogo sull'unità. Col discorso sullo Stato dell'Unione von der Leyen chiede (di nuovo) la fiducia all'Aula; TASS (TELEGRAM) * PARLAMENTO EUROPEO: «MOZIONI DI SFIDUCIA CONTRO IL PRESIDENTE VON DER LEYEN, IL 6-9 OTTOBRE DIBATTITO E VOTAZIONE; Stato dell’Unione 2025, von der Leyen in bilico tra ambizione e contestazioni.

politico von der leyenVon Der Leyen, il discorso sullo Stato dell’Unione Europea: “Sanzioni a Israele” - Il discorso di Ursula Von Der Leyen sullo Stato dell'Unione Europea: si tratta del primo discorso del secondo mandato a Strasburgo da presidente della ... fanpage.it scrive

politico von der leyenL'esercizio di equilibrismo politico di von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione - “L'Ue deve battersi per il suo posto in un mondo in cui molte grandi potenze sono ambivalenti o apertamente ostili all'Europa”, ha detto la presidente della Commissione. Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Politico Von Der Leyen