Politecnico di Torino sospeso docente israeliano Pini Zorea per aver definito Idf come esercito più pulito del mondo rettore | Inammissibile
Il Politecnico di Torino interrompe la collaborazione con il docente israeliano: studenti e collettivi denunciano il genocidio a Gaza e chiedono un cessate il fuoco Bufera sul docente israeliano Pini Zorea, ospite con il programma Erasmus+ al Politecnico di Torino. Durante una lezione di dott. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: politecnico - torino
Basta coriandoli e fumogeni, è tempo di bolle di sapone: i festeggiamenti post-laurea sono green al Politecnico di Torino
L'università di Torino avanza nella classifica dei migliori "mega atenei" italiani, successo consolidato per il Politecnico
L'università di Torino avanza nella classifica dei migliori "mega atenei" italiani, successo consolidato per il Politecnico
Formula Sae Italy 2025: il team del Politecnico di Torino vince il Teoresi TeoRace Award #rassegnastampa #PoliTO via @Torino_Cronaca - X Vai su X
Oggi alle ore 18.15 saremo ospiti del Politecnico di Torino per un concerto nell'ambito del convegno h . Se volete/potete raggiungerci, ci vediamo lì! - facebook.com Vai su Facebook
Docente difende l'esercito israeliano, sospeso dal Politecnico; L'Idf è l'esercito più pulito del mondo, il Politecnico di Torino sospende un professore israeliano; «L'Idf è l'esercito più pulito al mondo». Il Politecnico di Torino interrompe ogni rapporto con il prof israeliano: «Inaccettabile esternazione».
Docente israeliano al politecnico di Torino sospeso per dichiarazioni a favore dell’idf durante corso di dottorato - Il politecnico di Torino sospende un docente israeliano dopo dichiarazioni controverse Sull’Idf, scatenando proteste studentesche e sollevando dibattiti su politica, tecnologia e autonomia accademica. gaeta.it scrive
Docente difende l'esercito israeliano, sospeso dal Politecnico - Pini Zorea, professore dell'università israeliana, ospite (guest lecturer) di un corso di dottorato aveva definito l'Idf "l'esercito più pulito al mondo": immediato il provvedimento del rettore ... Come scrive rainews.it