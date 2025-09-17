Policlinico-San Marco domenica 21 settembre la giornata della donazione di sangue
Domenica 21 settembre 2025, in occasione del 35° anniversario della tragica uccisione del magistrato Rosario Livatino - beatificato nel maggio del 2021 – si terrà la terza e ultima giornata straordinaria di donazione di sangue dal titolo “Dona sangue, salva una vita”. L’iniziativa è promossa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: policlinico - marco
Al Policlinico San Marco di Zingonia apre il nuovo “E-Gastric Center”, per patologie di stomaco ed esofago
Potenziata la raccolta della plastica al policlinico "G. Rodolico – San Marco"
Al Policlinico San Marco il ciclo di incontri ‘update in chirurgia’
Catania Al Policlinico e al San Marco visite gratuite per i tumori... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook
Policlinico - San Marco, domenica 21 settembre la giornata della donazione di sangue; Policlinico-San Marco, domenica 21 settembre la giornata della donazione di sangue; Policlinico San Marco: valutazioni fisioterapiche gratuite l’8 settembre a Zingonia.
Giornata mondiale del cuore: visite gratuite al San Marco, ecco quando - Giornata mondiale del Cuore a Catania: convegno al Policlinico Rodolico il 26 settembre e visite gratuite con Ecolordoppler al San Marco il 2 ottobre. Secondo catania.liveuniversity.it
Giornata mondiale del cuore, visite al san Marco a Catania - San Marco" partecipa anche quest'anno all'(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari promossa dalla Fondazione Onda Ets in occa ... Da ansa.it