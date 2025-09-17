Polemica in Germania per le rime di Fedez | Sinner deriso e accostato a Hitler

All'indomani della pubblicazione di alcune controverse rime, che hanno scatenato la polemica, Fedez getta benzina sul fuoco. Dopo avere tirato in ballo Carlo Acutis, il Papa, Elly Schlein e persino Stefano De Martino, Federico Lucia ha messo nel mirino Jannik Sinner, definendo il suo accento come quello di Adolf Hitler e le sue rime hanno sortito l'effetto desiderato: fare esplodere la polemica. Meno di 24 ore dopo, ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio24, il rapper di Rozzano si è giustificato e ha rincarato la dose con una nuova stoccata all'indirizzo dell'altoatesino: " Bravo lui che paga le tasse a Monaco ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

