Polemica Fedez Vs Sinner | la replica che infiamma i social!

Gossipnews.tv | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fedez finisce nella bufera per un verso del suo nuovo brano su Jannik Sinner. Arriva la replica infuocata del cantante. Ecco cosa ha detto! Ma davvero Fedez ha paragonato Sinner a Hitler? Ecco cosa c’è davvero dietro quelle parole che hanno fatto tanto discutere. Fedez torna al centro delle polemiche, e stavolta il fuoco incrociato arriva per una frase nel suo nuovo brano che uscirà a breve. Ha citato Jannik Sinner, il campione del tennis italiano, in un modo che ha acceso il dibattito. Ma il rapper non ci sta e replica: nessun attacco, solo ironia. In una storia su Instagram, Fedez aveva condiviso un’anteprima del pezzo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

polemica fedez vs sinner la replica che infiamma i social

© Gossipnews.tv - Polemica Fedez Vs Sinner: la replica che infiamma i social!

In questa notizia si parla di: polemica - fedez

Festa dello stoccafisso. C’è Fedez in concerto. Maxi cachet, è polemica

Tra Fedez e i giornalisti è ancora polemica: “Preso in giro perché canto alla festa dello stoccafisso”

Fedez nella bufera, l’insulto a Sinner è gravissimo: esplode la polemica

Fedez contro Sinner? Ecco cosa ha detto il rapper e come mai è scattata la polemica; Sinner come Hitler, Carlo Acutis, De Martino, Kirk: Fedez a gamba tesa contro tutti nella nuova canzone; Fedez attacca Sinner: «Idolo degli italiani con l'accento di Hitler». È polemica.

polemica fedez vs sinner“Non lo conosco e nemmeno mi interessa”: Fedez risponde alle polemiche per la frase su Sinner - Fedez rompe il silenzio dopo la polemica sul nuovo brano e chiarisce il verso su Sinner e Hitler: "Si chiama ironia, non un attacco". Riporta donnaglamour.it

polemica fedez vs sinnerFedez contro Jannik Sinner: la nuova canzone scatena polemiche - Fedez contro Jannik Sinner in una nuova canzone: «Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler». Secondo mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Polemica Fedez Vs Sinner