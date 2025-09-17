Polemica Fedez Vs Sinner | la replica che infiamma i social!

Fedez finisce nella bufera per un verso del suo nuovo brano su Jannik Sinner. Arriva la replica infuocata del cantante. Ecco cosa ha detto! Ma davvero Fedez ha paragonato Sinner a Hitler? Ecco cosa c’è davvero dietro quelle parole che hanno fatto tanto discutere. Fedez torna al centro delle polemiche, e stavolta il fuoco incrociato arriva per una frase nel suo nuovo brano che uscirà a breve. Ha citato Jannik Sinner, il campione del tennis italiano, in un modo che ha acceso il dibattito. Ma il rapper non ci sta e replica: nessun attacco, solo ironia. In una storia su Instagram, Fedez aveva condiviso un’anteprima del pezzo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

