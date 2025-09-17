Poesie e musica al Chiostro di San Francesco per ' Arti al giardino'

Cesenatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 settembre, a partire dalle ore 15.30, nel Chiostro di San Francesco si tiene l’evento ‘Arti al giardino’ proposto dal Quartiere Centro Urbano. L’evento si aprirà con i saluti degli assessori allo Sviluppo economico, Quartieri e Partecipazione Lorenzo Plumari, alla Cultura e Bilancio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: poesie - musica

L'anima siciliana in musica e parole: poesie, canzoni e immagini dalla terra del sole"

Poesie e musica al Chiostro di San Francesco per 'Arti al giardino'; Brisighella: “Sentieri dell’Arte”, un viaggio tra pittura, musica e poesia; Intrecci di musica e poesia con le «Letture nel Chiostro».

poesie musica chiostro sanTutte le arti all’aperto - Tutte le arti all’aperto Ragioneria, il ritrovo a 50 anni dal diploma Va in archivio Fu Me: “Ottima risposta di pubblico” A un anno dall’alluvione, il punto della Regione: casse di espansione, ... Riporta corrierecesenate.it

Intrecci di musica e poesia con le «Letture nel Chiostro» - Inizia il 31 luglio il ciclo di appuntamenti promossi dalla Parrocchia e dal Centro culturale delle Grazie. Secondo ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Poesie Musica Chiostro San