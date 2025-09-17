Podismo | si tratta di un appuntamento fisso nel calendario sportivo aretino Centro*Arezzo CoopFi aperte le iscrizioni alla corsa di fine mese | attesi i big

AREZZO Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la quinta edizione del trofeo Centro*Arezzo Coop.Fi, la corsa podistica, diventata un appuntamento fisso nel calendario sportivo aretino, in calendario il prossimo 28 settembre. Un evento aperto a tutti e organizzato con il patrocinio di Decathlon, Unione Polisportiva Policiano e Centro Sportivo Italiano. La manifestazione si svolgerà presso il Centro*Arezzo Coop.Fi in viale Amendola per quello che sarà a tutti gli effetti un momento di sport e socialità rivolto ad associazioni, società sportive e semplici cittadini. La gara competitiva verrà disputata sulla distanza di 10 chilometri, mentre la camminata non competitiva su quella di 5 chilometri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Centro*Arezzo Coop.Fi, aperte le iscrizioni alla corsa di fine mese: attesi i big