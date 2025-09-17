Podismo | si tratta di un appuntamento fisso nel calendario sportivo aretino Centro*Arezzo CoopFi aperte le iscrizioni alla corsa di fine mese | attesi i big

Sport.quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AREZZO Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la quinta edizione del trofeo Centro*Arezzo Coop.Fi, la corsa podistica, diventata un appuntamento fisso nel calendario sportivo aretino, in calendario il prossimo 28 settembre. Un evento aperto a tutti e organizzato con il patrocinio di Decathlon, Unione Polisportiva Policiano e Centro Sportivo Italiano. La manifestazione si svolgerà presso il Centro*Arezzo Coop.Fi in viale Amendola per quello che sarà a tutti gli effetti un momento di sport e socialità rivolto ad associazioni, società sportive e semplici cittadini. La gara competitiva verrà disputata sulla distanza di 10 chilometri, mentre la camminata non competitiva su quella di 5 chilometri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

podismo si tratta di un appuntamento fisso nel calendario sportivo aretino centroarezzo coopfi aperte le iscrizioni alla corsa di fine mese attesi i big

© Sport.quotidiano.net - Podismo: si tratta di un appuntamento fisso nel calendario sportivo aretino. Centro*Arezzo Coop.Fi, aperte le iscrizioni alla corsa di fine mese: attesi i big

In questa notizia si parla di: podismo - tratta

Correre in compagnia senza stress: a Verona appuntamento fisso ogni mercoledì; Si corre nel ricordo di Randellini: stasera la gara organizzata da Santo Spirito; Trail running tra mare, storia e miniere: torna l’Elba Legend Run.

podismo tratta appuntamento fissoPodismo: si tratta di un appuntamento fisso nel calendario sportivo aretino. Centro*Arezzo Coop.Fi, aperte le iscrizioni alla corsa di fine mese: attesi i big - AREZZO Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la quinta edizione del trofeo Centro*Arezzo Coop. Si legge su sport.quotidiano.net

Podismo, torna il trofeo estivo Nave - Firenze, 6 giugno 2025 – Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Trofeo Estivo Nave, manifestazione podistica non competitiva giunta alla sua dodicesima edizione. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Podismo Tratta Appuntamento Fisso