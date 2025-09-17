Poco più di 3 euro all' ora per lavorare in un bar del Centro direzionale | la vergognosa offerta sui social

Napolitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una vergognosa offerta di lavoro arriva da un'attività commerciale del Centro Direzionale di Napoli. Come è noto, la zona è ricca di uffici, ristoranti, gastronomie e bar ed è proprio qui che è comparsa un’offerta di lavoro che ha sollevato polemiche e indignazione.Un noto bar, infatti, ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: poco - euro

Il prezzo del gas apre poco mosso a 35,5 euro

INPS dice sì: “10.000 euro per gli italiani”: approvata la riforma straordinaria, ma il tempo è poco I Serve solo la carta d’identità

Il prezzo del gas chiude poco mosso a 33,62 euro

Il Consiglio investe 3,7 milioni di euro per ampliare il personale della giustizia con 86 funzionari in più; Con meno di 3 euro mangi nel ristorante stellato più economico di tutti | è pazzesco!.

POCO F7 a prezzo bomba su Amazon: Snapdragon 8s Gen 3, batteria da 6500mAh, super fotocamera a meno di 400 euro - POCO F7 è disponibile su Amazon al prezzo promozionale di 399,90€, una cifra sorprendente per uno smartphone con caratteristiche da fascia alta. Riporta hwupgrade.it

Benzina a 2,3 euro in autostrada, Garante in allerta - I rialzi registrati venerdì sui listini si riversano sulle medie dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio, ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Poco Pi249 3 Euro